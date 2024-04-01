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    Реконструкция кинотеатра «Прибой» для центра Курехина завершится в 2024 году

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    4 комментария

    Реконструкция здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова завершится в 2024 году. Об этом 1 апреля в паблике во «ВКонтакте» сообщил Центр современного искусства имени Сергея Курехина, который разместится в обновленном здании.

    «Завершение проекта запланировано на 2024 год. В обновленном здании будут располагаться залы с оборудованными сценами для различных мероприятий, музеи медиатехники и ленинградской рок-культуры, дополнительные выставочные пространства, медиатеки и фонды хранения, а также студии телевидения и звукозаписи», — говорится в сообщении.

    В 2021 году был проведен конкурс на реконструкцию здания. Контракт заключили с компанией «ПСБ Жилстрой», стоимость, согласно данным сайта «Госзакупки», составляет 4,72 миллиарда рублей.

    Как отмечается, в настоящее время подрядчик демонтирует некоторые стены и выполняет устройство ограждения котлована.

    Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы еще в 2020 году.

    Ранее Смольный обещал вернуть Центр Курехина на Васильевский остров еще до конца 2022 года. Это уже не первая попытка реконструировать здание: аналогичный конкурс объявляли и в 2015 году, тогда реализовать проект рассчитывали за 890 миллионов рублей.

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    Комментарии 4

    Гость01 Апр 2024 в 23:31
    Очень красивое имя
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