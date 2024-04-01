Реконструкция кинотеатра «Прибой» для центра Курехина завершится в 2024 году

Реконструкция здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова завершится в 2024 году. Об этом 1 апреля в паблике во «ВКонтакте» сообщил Центр современного искусства имени Сергея Курехина, который разместится в обновленном здании.
«Завершение проекта запланировано на 2024 год. В обновленном здании будут располагаться залы с оборудованными сценами для различных мероприятий, музеи медиатехники и ленинградской рок-культуры, дополнительные выставочные пространства, медиатеки и фонды хранения, а также студии телевидения и звукозаписи», — говорится в сообщении.
В 2021 году был проведен конкурс на реконструкцию здания. Контракт заключили с компанией «ПСБ Жилстрой», стоимость, согласно данным сайта «Госзакупки», составляет 4,72 миллиарда рублей.
Как отмечается, в настоящее время подрядчик демонтирует некоторые стены и выполняет устройство ограждения котлована.
Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы еще в 2020 году.