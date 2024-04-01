В Турции политик Палаз погиб, когда праздновал победу. Под ним упал балкон

Палаз бурно отмечал победу партии на местных выборах. Он вместе с соратниками вышел на балкон. Конструкция не выдержала нагрузки.

В Турции погиб политик Мехмет Палаз, сообщает 1 апреля РИА Новости. Палаз занимал пост замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Тавас провинции Денизли.

Как уточняет агентство, в больницу попали Палаз и еще 8 человек. Врачам не удалось спасти политика.



По предварительным итогам выборов в Турции партия, которую представлял Палаз, получает руководство над 35 городами. У правящей партии 24 города.

