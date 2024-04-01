Трамвай-факел. Подробности, фото и видео пожара на Савушкина

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    Предварительная причина возгорания трамвая в Приморском районе Петербурга рано утром 1 апреля — короткое замыкание, сообщает паблик «Дорожный инспектор». Он приводит подробности пожара и публикует кадры с места ЧП.

    «Дорожный инспектор»

    Пожар начался, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, на улице Савушкина, у пересечения с улицей Покрышева около 6:40. По данным «Дорожного инспектор», пассажиры трамвая № 48 пожаловались на запах гари в салоне. Вагоновожатый высадил людей у метро «Черная речка» и поехал в парк, но доехать не успел. Никто не пострадал.

    На место выезжали сотрудники ДПС ОГИБДД, ППСП по Приморскому району и сотрудники МЧС (три машины). «Движение на данном участке перекрыто!» — отмечалось в сообщении.

    По данным Организатора перевозок, в связи с невозможностью проезда по Савушкина движение трамвайного маршрута № 19 временно приостановлено, а трамваи № 21, 48 и автобусы № 211, 211Э пущены в объезд.

    UPD: По данным «Фонтанки», горел вагон, выпущенный на «Белкоммунмаше» в декабре 2012 года. Он эксплуатируется с 2013 года.

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