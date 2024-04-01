Трамвай-факел. Подробности, фото и видео пожара на Савушкина

Предварительная причина возгорания трамвая в Приморском районе Петербурга рано утром
Пожар начался, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, на улице Савушкина, у пересечения с улицей Покрышева около 6:40. По данным «Дорожного инспектор», пассажиры трамвая
На место выезжали сотрудники ДПС ОГИБДД, ППСП по Приморскому району и сотрудники МЧС (три машины). «Движение на данном участке перекрыто!» — отмечалось в сообщении.
По данным Организатора перевозок, в связи с невозможностью проезда по Савушкина движение трамвайного маршрута
UPD: По данным «Фонтанки», горел вагон, выпущенный на «Белкоммунмаше» в декабре 2012 года. Он эксплуатируется с 2013 года.