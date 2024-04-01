Трамвай-факел. Подробности, фото и видео пожара на Савушкина

Предварительная причина возгорания трамвая в Приморском районе Петербурга рано утром 1 апреля — короткое замыкание, сообщает паблик «Дорожный инспектор» . Он приводит подробности пожара и публикует кадры с места ЧП.

Пожар начался, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, на улице Савушкина, у пересечения с улицей Покрышева около 6:40. По данным «Дорожного инспектор», пассажиры трамвая № 48 пожаловались на запах гари в салоне. Вагоновожатый высадил людей у метро «Черная речка» и поехал в парк, но доехать не успел. Никто не пострадал.

На место выезжали сотрудники ДПС ОГИБДД, ППСП по Приморскому району и сотрудники МЧС (три машины). «Движение на данном участке перекрыто!» — отмечалось в сообщении.

