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    В ночной атаке повреждена «Белгород Арена»

    ДТП-загадка в Красном Селе. У маленького мальчика перелом позвонка и другие травмы, есть вопрос к отцу

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    Серьёзное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Личность водителя пока не установлена, как и автомобиль. Главный вопрос — к отцу ребёнка. Подробности стали известны «Фонтанке» 29 марта.

    Вчера около 16 часов у дома 6, корпус 1, по Стрельнинскому шоссе неустановленный автомобиль сбил 7-летнего мальчика, который вместе с папой переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, компрессионный перелом восьмого позвонка. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую городскую больницу №5. Мальчик живет рядом с местом ДТП, учится в первом классе.

    Следственный отдел полиции проводит проверку.

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