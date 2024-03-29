ДТП-загадка в Красном Селе. У маленького мальчика перелом позвонка и другие травмы, есть вопрос к отцу

Серьёзное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга. Личность водителя пока не установлена, как и автомобиль. Главный вопрос — к отцу ребёнка. Подробности стали известны «Фонтанке» 29 марта.



Вчера около 16 часов у дома 6, корпус 1, по Стрельнинскому шоссе неустановленный автомобиль сбил 7-летнего мальчика, который вместе с папой переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, компрессионный перелом восьмого позвонка. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую городскую больницу №5. Мальчик живет рядом с местом ДТП, учится в первом классе.

