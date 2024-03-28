Пулково получил два градостроительных плана для второй очереди развития аэропорта

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выдал градостроительные планы для двух участков Пулково. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» 28 марта пояснили, что градплан — обязательная процедура для реализации второй очереди развития аэропорта.
Первый градплан выдан на территорию на Пулковском шоссе,
«Получение градостроительного плана является обязательной процедурой для реализации проекта второй очереди развития аэропорта. В феврале прошлого года правительство Санкт-Петербурга, АО "Аэропорт Пулково" и "Воздушные ворота Северной столицы" подписали дополнительное соглашение, которое продлевает срок действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) до 2060 года. В частности, оно предусматривает реализацию второй очереди развития аэропорта Пулково», — прокомментировали в «Воздушных воротах Северной столицы».
В ВВСС пояснили, что проект разделен на три фазы. Первая —