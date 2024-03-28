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    Пулково получил два градостроительных плана для второй очереди развития аэропорта

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    Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выдал градостроительные планы для двух участков Пулково. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» 28 марта пояснили, что градплан — обязательная процедура для реализации второй очереди развития аэропорта.

    Первый градплан выдан на территорию на Пулковском шоссе, участок 1 (западнее дома 41, литера АБ по Пулковскому шоссе) площадью 59 га, это территория западнее здания аэропорта. Второй — на протяженный участок северо-западнее подъездной дороги участок Пулковское шоссе, дом 41, литера А, в том числе на нем находятся здание аэропорта и здание старого терминала, известного как «пять стаканов». Оба документа выданы для строительства.

    «Получение градостроительного плана является обязательной процедурой для реализации проекта второй очереди развития аэропорта. В феврале прошлого года правительство Санкт-Петербурга, АО "Аэропорт Пулково" и "Воздушные ворота Северной столицы" подписали дополнительное соглашение, которое продлевает срок действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) до 2060 года. В частности, оно предусматривает реализацию второй очереди развития аэропорта Пулково», — прокомментировали в «Воздушных воротах Северной столицы».

    В ВВСС пояснили, что проект разделен на три фазы. Первая — фаза А — предполагает возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок воздушных судов. «Ожидаем, что проект будет передан в Главгосэкспертизу осенью этого года», — добавили в компании.

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