Пулково получил два градостроительных плана для второй очереди развития аэропорта

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выдал градостроительные планы для двух участков Пулково. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» 28 марта пояснили, что градплан — обязательная процедура для реализации второй очереди развития аэропорта.



Первый градплан выдан на территорию на Пулковском шоссе, участок 1 (западнее дома 41 , литера АБ по Пулковскому шоссе) площадью 59 га , это территория западнее здания аэропорта. Второй — на протяженный участок северо-западнее подъездной дороги участок Пулковское шоссе, дом 41 , литера А , в том числе на нем находятся здание аэропорта и здание старого терминала, известного как «пять стаканов». Оба документа выданы для строительства.

