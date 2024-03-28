Отчаянные домохозяйства. В России увеличилось количество финансово неустойчивых семей

Количество неустойчивых в финансовом отношении домохозяйств в России за последние шесть месяцев увеличилось с 56,4 до 62,4%: к таким выводам пришли специалисты НИУ ВШЭ в рамках исследования «Барометр экономического поведения домашних хозяйств». Об этом стало известно в четверг, 28 марта, из опубликованной на сайте университета итоговой статистики.
Под «финансово неустойчивыми» в широком смысле понимались россияне, не имеющие сбережений в виде наличности или банковских вкладов, а также финансовых активов в виде акций или облигаций и при этом отдающие 30% и более заработка на погашение кредитов.
Данные для исследования были взяты из публичных материалов Банка России и Росстата, а часть получена в результате специального обследования экономического поведения россиян. Исследование проводилось в три этапа: в июне — июле 2023 года, затем в сентябре — ноябре и в декабре 2023-го — феврале 2024 года. К началу 2024-го доля домохозяйств без ликвидных сбережений и с признаками перекредитованности выросла по сравнению с предыдущим этапом на 6 п. п.
Доля финансово неустойчивых домохозяйств выше в селах и малых городах. В таких семьях чаще всего есть дети, а у родителей нет высшего образования. 41% этих домохозяйств составляют люди в возрасте 35–54 лет. В Москве и Санкт-Петербурге процент финансово неустойчивых в широком смысле домохозяйств составляет 5% и 4% соответственно.
В Петербурге же уровень бедности населения — один из самых низких в России. Накануне уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова назвала цифры.