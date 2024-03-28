Отчаянные домохозяйства. В России увеличилось количество финансово неустойчивых семей

Количество неустойчивых в финансовом отношении домохозяйств в России за последние шесть месяцев увеличилось с 56,4 до 62,4%: к таким выводам пришли специалисты НИУ ВШЭ в рамках исследования «Барометр экономического поведения домашних хозяйств». Об этом стало известно в четверг, 28 марта, из опубликованной на сайте университета итоговой статистики.

Под «финансово неустойчивыми» в широком смысле понимались россияне, не имеющие сбережений в виде наличности или банковских вкладов, а также финансовых активов в виде акций или облигаций и при этом отдающие 30% и более заработка на погашение кредитов.