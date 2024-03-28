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    В Петербурге — самый жаркий день за несколько месяцев

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    Небо над Петербургом 28 марта расчистилось после полудня, воздух продолжает прогреваться, и в итоге сегодняшний день станет одним из самых жарких на этой неделе, в марте и вообще в первом квартале года. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов и показывает спутниковый снимок.

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    «В Санкт-Петербурге уже +9,4 гр., но сегодня температура ещё на 3–4 гр. повысится. До рекорда дня, надеюсь, не дотянем, а в 2021 году в этот день в городе отмечалась самая высокая температура — +14,3 гр.», — отмечает синоптик.

    Он призывает наслаждаться теплом (все ближайшие дни будут очень теплыми, до 7–12 градусов в дневные часы), но не забывать, что на побережье, где ветер со льда, может быть холодно. Завтра во второй половине дня придут осадки, в субботу местами возможны кратковременные дожди, но тепло останется с нами.

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