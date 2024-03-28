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    Прокуратура Петербурга показала цепь, на которой отец держал свою малолетнюю дочь. Мужчину отправили в СИЗО

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    В Петербурге суд избрал меру пресечения обвиняемому в истязании собственной дочери. По версии следствия, он держал девочку на цепи, морил голодом и избивал.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
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    Как сообщает прокуратура 28 марта, 43-летнего мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Ему вменяют истязания в отношении несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ). Согласно версии следователей, обвиняемый систематически наносил побои малолетней дочери, ограничивал ее в приеме пищи и удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    По данным «Фонтанки», девочке 12 лет. Вместе с отцом они жили в квартире на Ржевке. По предварительным данным, о методах воспитания сотрудники правоохранительных органов узнали, когда ребенок попал в больницу. Инспектору по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что отец регулярно поднимает на нее руку, таскает за волосы и может запереть в комнате без возможности выйти в туалет, оставив только ведро.

    Сейчас ход дела контролируют прокуратура Красногвардейского района Петербурга и председатель СКР Александр Бастрыкин.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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