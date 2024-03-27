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    Бастрыкину доложили о девочке из Петербурга, которую отец избивал и сажал на цепь

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    Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 12-летней девочке из Петербурга, которую отец постоянно избивал и сажал на цепь. Об этом 27 марта сообщили в Следственном комитете.

    С 2023 года отец издевался над девочкой, часто оставлял ее без еды, сажал на цепь, не давал дойти до туалета.

    Как писала «Фонтанка», в истязаниях над дочерью подозревается 43-летний гражданин Белоруссии. Он снимал квартиру на Ржевке, где они и жили с девочкой. О том, что происходит за дверьми квартиры, стало известно после того, как ребенок оказался в больнице. Сейчас девочка находится в социальном детском учреждении. Ей ничего не угрожает.

    «Следствием решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК РФ.

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