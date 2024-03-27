Бастрыкину доложили о девочке из Петербурга, которую отец избивал и сажал на цепь

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 12-летней девочке из Петербурга, которую отец постоянно избивал и сажал на цепь. Об этом 27 марта сообщили в Следственном комитете.



С 2023 года отец издевался над девочкой, часто оставлял ее без еды, сажал на цепь, не давал дойти до туалета.



Как писала «Фонтанка», в истязаниях над дочерью подозревается 43-летний гражданин Белоруссии. Он снимал квартиру на Ржевке, где они и жили с девочкой. О том, что происходит за дверьми квартиры, стало известно после того, как ребенок оказался в больнице. Сейчас девочка находится в социальном детском учреждении. Ей ничего не угрожает.

