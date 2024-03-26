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    В Петербурге девочка рассказала, как отец держал её на цепи. Возбуждено дело об истязании

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    Следственный комитет возбудил дело об истязании ребёнка после рассказа 12-летней девочки о совместной жизни с отцом в Красногвардейском районе Петербурга. Проверку проводит прокуратура.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, под подозрением 43-летний гражданин Белоруссии. Вместе с дочерью он живёт в съёмной квартире на Ржевке. По предварительным данным, о методах воспитания сотрудники правоохранительных органов узнали, когда ребёнок попал в больницу.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Инспектору по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что отец регулярно поднимает на неё руку, таскает за волосы и может запереть в комнате без возможности выйти в туалет, оставив только ведро.

    Согласно материалам дела, мужчина бил дочь в том числе ногами, лишал еды и «для профилактики» пристёгивал цепью к батарее.

    Подозреваемый задержан на двое суток.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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