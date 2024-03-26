В Петербурге девочка рассказала, как отец держал её на цепи. Возбуждено дело об истязании

Следственный комитет возбудил дело об истязании ребёнка после рассказа 12-летней девочки о совместной жизни с отцом в Красногвардейском районе Петербурга. Проверку проводит прокуратура.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, под подозрением 43-летний гражданин Белоруссии. Вместе с дочерью он живёт в съёмной квартире на Ржевке. По предварительным данным, о методах воспитания сотрудники правоохранительных органов узнали, когда ребёнок попал в больницу.
Инспектору по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что отец регулярно поднимает на неё руку, таскает за волосы и может запереть в комнате без возможности выйти в туалет, оставив только ведро.
Согласно материалам дела, мужчина бил дочь в том числе ногами, лишал еды и «для профилактики» пристёгивал цепью к батарее.
Подозреваемый задержан на двое суток.