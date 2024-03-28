Четырех немцев обвинили в продаже турбин Siemens в Крым. Их поставляли через Петербург

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение четырем гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии в нарушении санкционного законодательства.
Согласно информации, опубликованной в газете Wirtschafts Woche, обвиняемые содействовали экспорту четырех газовых турбин Siemens в Крым в 2015–2016 годах, несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Стоимость турбин, по данным Wirtschafts Woche, составляет
В контракте на поставки отмечалось, что турбины будут использованы на юге России, но в итоге их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе. Прокуратура считает, что фигуранты намеревались получить «косвенную выгоду» от этой сделки.
В компании Siemens заявили, что сотрудничают со следствием и не были в курсе о продаже турбин в Крым. Один из обвиняемых, сотрудник компании, не будет уволен до завершения расследования, так как презумпция невиновности не отменена, сообщали в Siemens.
Все пятеро фигурантов дела свою вину отрицают, пишет Reuters.
В марте 2022 года Siemens AG покинул российский рынок из-за санкций. Реорганизация российской структуры компании продолжается. В феврале компания из OOO «Сименс» превратилась в ООО «Системс».