Четырех немцев обвинили в продаже турбин Siemens в Крым. Их поставляли через Петербург

Согласно информации, опубликованной в газете Wirtschafts Woche , обвиняемые содействовали экспорту четырех газовых турбин Siemens в Крым в 2015–2016 годах, несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Стоимость турбин, по данным Wirtschafts Woche, составляет 111 млн евро . Отправка осуществлялась из Гамбурга в Санкт-Петербург, а оттуда турбины перенаправлялись в Крым.

В контракте на поставки отмечалось, что турбины будут использованы на юге России, но в итоге их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе. Прокуратура считает, что фигуранты намеревались получить «косвенную выгоду» от этой сделки.

В компании Siemens заявили, что сотрудничают со следствием и не были в курсе о продаже турбин в Крым. Один из обвиняемых, сотрудник компании, не будет уволен до завершения расследования, так как презумпция невиновности не отменена, сообщали в Siemens.