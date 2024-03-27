Украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода. Пострадала женщина

Украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода 27 марта. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков и уточняет, что есть пострадавшая.



По информации губернатора, женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Скорая доставила ее в больницу № 2.



Взрывом в здании выбило окна на 3-м и 4-м этажах и посекло фасад. На месте работают все оперативные службы.



Местные телеграм-каналы добавляют, что речь идет о здании областного управления МВД на проспекте Славы.

