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    Украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода. Пострадала женщина

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    Украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода 27 марта. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков и уточняет, что есть пострадавшая.

    По информации губернатора, женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Скорая доставила ее в больницу № 2.

    Взрывом в здании выбило окна на 3-м и 4-м этажах и посекло фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Местные телеграм-каналы добавляют, что речь идет о здании областного управления МВД на проспекте Славы.

    Ранее сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сбили 18 воздушных целей на подлете к городу. Ранения получил мужчина. Накануне при атаке на Белгородскую область пострадали двое пожарных. Под обстрел попала пожарно-спасательная часть № 43 в селе Головчино.

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