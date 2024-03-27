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    Над Белгородским районом сбито 18 воздушных целей. Есть разрушения и пострадавший

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    3 комментария

    Над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей на подлете к городу, сообщил 27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем тг-канале.

    По данным главы региона, в результате атаки в Белгородском районе после отражения средствами ПВО в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах многоквартирного дома, повреждены 9 частных домовладений и 6 машин.

    Напомним, накануне при атаке на Белгородскую область пострадали двое пожарных. Под обстрел попала пожарно-спасательная часть № 43 в селе Головчино.

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    Белгородская область
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    Комментарии 3

    Гость27 Мар 2024 в 01:21
    Сбили НПЗ-ми, не иначе.
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