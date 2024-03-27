Над Белгородским районом сбито 18 воздушных целей. Есть разрушения и пострадавший

Над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей на подлете к городу, сообщил 27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем тг-канале.

По данным главы региона, в результате атаки в Белгородском районе после отражения средствами ПВО в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах многоквартирного дома, повреждены 9 частных домовладений и 6 машин.