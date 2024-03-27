Где в Петербурге ждать сюрпризов от теплосетей до конца апреля

В конце марта в Петербурге стартуют температурные испытания теплосетей. В течение почти месяца ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут проверять на прочность трубы в 12 районах города.



С 28 марта по 23 апреля «ТЭК» испытает почти 280 километров трубопроводов. Проверки начнутся с 1-й Московской котельной на Бассейной улице, которая обеспечивает горячей водой и отоплением 38 зданий. Испытания пройдут в пределах следующих улиц: проспекта Юрия Гагарина, улиц Гастелло и Ленсовета, Бассейной и Кузнецовской улиц, Витебского проспекта.