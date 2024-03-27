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    Где в Петербурге ждать сюрпризов от теплосетей до конца апреля

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    Фото: ГУП «ТЭК СПб»
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    В конце марта в Петербурге стартуют температурные испытания теплосетей. В течение почти месяца ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут проверять на прочность трубы в 12 районах города.

    С 28 марта по 23 апреля «ТЭК» испытает почти 280 километров трубопроводов. Проверки начнутся с 1-й Московской котельной на Бассейной улице, которая обеспечивает горячей водой и отоплением 38 зданий. Испытания пройдут в пределах следующих улиц: проспекта Юрия Гагарина, улиц Гастелло и Ленсовета, Бассейной и Кузнецовской улиц, Витебского проспекта.

    А «Теплосеть» 3 апреля испытает порядка 363 километров трубопроводов в Кировском и Красносельском районах города. В зону испытаний, в частности, войдут улицы Маршала Казакова, Маршала Захарова, Зины Портновой, Доблести, Краснопутиловская, улицы Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого и Стойкости, а также проспекты Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинский и Стачек.

    В общей сложности почти за месяц в Петербурге проведут 36 испытаний. Трубы проверят на устойчивость к высоким температурам. Это первый этап подготовки к следующему отопительному сезону — 2024–2025 годов. Также испытания позволяют заранее вычислить дефекты. Горячее водоснабжение потребителей на время проверок будет ограничено.

    Теплоэнергетики напоминают, что во время температурных испытаний температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Жителей и гостей города просят не приближаться к местам парения, не заходить за ограждения, не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и не подходить к авто, если тот припаркован в зоне разлива. Если вы заметили любые признаки аварии на трубе с горячей водой, что нужно сообщить о них по телефонам «112» или «004», а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» или «Теплосеть» по номерам: 601–93–93 и 688–46–46 соответственно.

    Фото: ГУП «ТЭК СПб»

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    ПетербургКоммунальные службыИспытание теплосетей
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