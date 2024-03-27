Российские лучники не захотели выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Российские лучники не захотели выступать на Олимпиаде в Париже без флага. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева.
Он рассказал, что не нашлось желающих выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо"», — цитирует Ешеева ТАСС.
Также он добавил, что исполком федерации одобрил участие спортсменов без флага однако, никто из них все равно не захотел поехать во Францию.
Посол РФ в Париже Алексей Мешков предупредил российских туристов о том, что они должны быть готовы к трудностям, если захотят приехать на Олимпиаду.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о наших спортсменах: «Если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом!»