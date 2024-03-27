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    Посол: российские туристы, приехавшие на Олимпиаду во Францию, должны быть готовы к трудностям

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    Российские туристы, планирующие поехать на Олимпиаду, должны быть готовы к трудностям, которые могут возникнуть во Франции. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сказал о том, что возможны непредвиденные инциденты и ограниченная возможность для получения помощи. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

    «И в случае возникающих каких-то непредвиденных ситуаций им придется выплывать в одиночку», — цитирует Алексея Мешкова агентство.

    Помимо этого, посол РФ передает, что власти Франции затрудняют работу российских дипломатов на период Олимпиады. Нет уверенности даже в том, что последние получат пропуски для передвижения по центру Парижа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с сожалением отметил, «что международный спорт сделали заложником политических дрязг». Также представитель Кремля уточнил, что российские спортсмены, прошедшие квалификацию, могут поехать на Олимпийские игры.

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