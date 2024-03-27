Глава ФПБК: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом

Глава ФПБК неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с требованиями о проверке российских деятелей на предмет административных и уголовных нарушений, в частности, в связи с их позицией относительно СВО. С начала 2023 года он, как писал «Ъ» , попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачёвой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

Он рассказал, что получил ответ из Генпрокуратуры на своё обращение.

Началась процедура признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом, сообщил 27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале .

1 марта Алла Пугачёва представила свой новый альбом под названием «P.S.» с 20 песнями, записанными на её концерте в Кремлевском дворце в 2019 году. Обложка украшена черно-белой фотографией Пугачёвой вместе с украинским продюсером Нателлой Крапивиной.

15 апреля Алле Борисовне исполнится 75 лет. Полноценную гастрольную деятельность она закончила в 2010 году, но принимала участие в концертах и передачах, выпускала отдельные песни.

