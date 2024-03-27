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    Глава ФПБК: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом

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    Началась процедура признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом, сообщил 27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале.

    Он рассказал, что получил ответ из Генпрокуратуры на своё обращение.

    «Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.

    Глава ФПБК неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с требованиями о проверке российских деятелей на предмет административных и уголовных нарушений, в частности, в связи с их позицией относительно СВО. С начала 2023 года он, как писал «Ъ», попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачёвой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

    1 марта Алла Пугачёва представила свой новый альбом под названием «P.S.» с 20 песнями, записанными на её концерте в Кремлевском дворце в 2019 году. Обложка украшена черно-белой фотографией Пугачёвой вместе с украинским продюсером Нателлой Крапивиной.

    15 апреля Алле Борисовне исполнится 75 лет. Полноценную гастрольную деятельность она закончила в 2010 году, но принимала участие в концертах и передачах, выпускала отдельные песни.

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