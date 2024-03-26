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    «Караул!» Панда Катюша взобралась на самый верх вольера

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    Когда кажется, что панда Катюша из Московского зоопарка уже не сможет ничем удивить, она тут же находит новый способ привлечь к себе внимание. Новые приключения пандочки 26 марта опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

    гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова

    В этот раз китайский медвежонок тихо сидела в поилке, а затем начала карабкаться по клетке на самый верх. Находящаяся поблизости мама Диндин пыталась цапнуть за лапку маленькую бунтарку, но у нее ничего не получилось. Катюша полезла дальше.

    «Караул! Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха», — написала Светлана Акулова.

    Маленькая Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки. 8 марта к пандам выстроилась целая очередь, чтобы увидеть их вживую.

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    Комментарии 16

    Гость26 Мар 2024 в 18:03
    Ай балавница
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