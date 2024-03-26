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    Донорские пункты России за три дня посетили больше 24 тысяч человек

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    После теракта в «Крокус Сити Холле» активно начали работать донорские пункты РФ. Люди шли сдавать кровь уже утром 23 марта. РИА Новости 26 марта со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства России Веронику Скворцову сообщает, что за три дня донорские пункты посетили больше 24 тысяч человек. Медики заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы.

    В пресс-службе ФМБА, ссылаясь на слова Вероники Скворцовой, отмечают, что особенно много людей пришли сдать кровь в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Астраханской области.

    Напомним, что трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В зал ворвались четверо вооруженных мужчин и начали расстреливать людей. Погибло больше 130 человек.

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    КрокусКрокус Сити ХоллТерактДоноры
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