Донорские пункты России за три дня посетили больше 24 тысяч человек

После теракта в «Крокус Сити Холле» активно начали работать донорские пункты РФ. Люди шли сдавать кровь уже утром 2
В пресс-службе ФМБА, ссылаясь на слова Вероники Скворцовой, отмечают, что особенно много людей пришли сдать кровь в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Астраханской области.
Напомним, что трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В зал ворвались четверо вооруженных мужчин и начали расстреливать людей. Погибло больше 130 человек.