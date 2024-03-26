Донорские пункты России за три дня посетили больше 24 тысяч человек

После теракта в «Крокус Сити Холле» активно начали работать донорские пункты РФ. Люди шли сдавать кровь уже утром 2 3 марта . РИА Новости 26 марта со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства России Веронику Скворцову сообщает, что за три дня донорские пункты посетили больше 24 тысяч человек. Медики заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы.



В пресс-службе ФМБА, ссылаясь на слова Вероники Скворцовой, отмечают, что особенно много людей пришли сдать кровь в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Астраханской области.

