    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Финны обеспокоены ситуацией в поселениях у границы с Россией

    5742
    обсудить

    Территории близ восточной границы Финляндии постепенно пустеют, что вызывает у финнов опасения по части безопасности рубежей страны. Об этом 25 марта пишет финское издание Yle.

    По словам жителя деревни Хииваниеми в муниципалитете Вайниккала, что в двухстах метрах от российско-финляндской границы, еще 20 лет назад в этом муниципалитете жили много семей с детьми. Сейчас же все изменилось, и люди уезжают из региона, так как инфраструктура приходит в упадок, а население стареет. «Людей почти не видно, жизнь здесь остановилась», — рассказал он журналистам.

    В Нуйямаа, по словам местного жителя, проживает пара сотен человек, а в Лаппеенранте заявили, что намерены закрыть там школу и библиотеку. «Если эта деревня опустеет, это станет сигналом за границу, что здесь тихо и сюда легко приехать», — пожаловался он.

    В погранслужбе страны отмечают, что жители приграничных территорий чаще всего первыми замечают подозрительное движение на границе и сообщают об этом в погранохрану. Так что отток людей из восточных регионов отражается и на общей ситуации на границе.

    Замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен не считает это серьезной угрозой безопасности страны, но, по его мнению, забор на границе с Россией и современные технологии не способны полностью заменить людей в вопросе охраны границ и человеческий вклад по-прежнему необходим. Тем более что заграждение строится только на 200-километровом участке, а не перекрывает границу полностью.

    Ранее сообщалось, что МВД Финляндии выделит 74 миллиона евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. А всего пограничникам выделят 86 миллионов евро из-за дополнительных расходов на усиление контроля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияРоссийско-финская граница
    ЛАЙК3
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close