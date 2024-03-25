Финны обеспокоены ситуацией в поселениях у границы с Россией

Территории близ восточной границы Финляндии постепенно пустеют, что вызывает у финнов опасения по части безопасности рубежей страны. Об этом 25 марта пишет финское издание Yle.

По словам жителя деревни Хииваниеми в муниципалитете Вайниккала, что в двухстах метрах от российско-финляндской границы, еще 20 лет назад в этом муниципалитете жили много семей с детьми. Сейчас же все изменилось, и люди уезжают из региона, так как инфраструктура приходит в упадок, а население стареет. «Людей почти не видно, жизнь здесь остановилась», — рассказал он журналистам.

В Нуйямаа, по словам местного жителя, проживает пара сотен человек, а в Лаппеенранте заявили, что намерены закрыть там школу и библиотеку. «Если эта деревня опустеет, это станет сигналом за границу, что здесь тихо и сюда легко приехать», — пожаловался он.

В погранслужбе страны отмечают, что жители приграничных территорий чаще всего первыми замечают подозрительное движение на границе и сообщают об этом в погранохрану. Так что отток людей из восточных регионов отражается и на общей ситуации на границе.

Замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен не считает это серьезной угрозой безопасности страны, но, по его мнению, забор на границе с Россией и современные технологии не способны полностью заменить людей в вопросе охраны границ и человеческий вклад по-прежнему необходим. Тем более что заграждение строится только на 200-километровом участке, а не перекрывает границу полностью.