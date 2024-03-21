Финляндия выделит миллионы на ускоренное возведение стены на границе с Россией

Финский МВД выделит 74 млн евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом в четверг, 21 марта, стало известно из сообщения ведомства, передает ТАСС.

Всего пограничникам выделят более 86 млн евро из-за того, что усиление пограничного контроля «вызвали и продолжают вызывать дополнительные расходы».



Между Россией и Финляндией пункты пропуска остановили работу как минимум до 14 апреля. При этом после граница с высокой долей вероятности останется закрытой. Максимум, что возможно, это ее работа в очень ограниченной степени.

