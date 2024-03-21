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    Финляндия выделит миллионы на ускоренное возведение стены на границе с Россией

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    Финский МВД выделит 74 млн евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом в четверг, 21 марта, стало известно из сообщения ведомства, передает ТАСС.

    Всего пограничникам выделят более 86 млн евро из-за того, что усиление пограничного контроля «вызвали и продолжают вызывать дополнительные расходы».

    Между Россией и Финляндией пункты пропуска остановили работу как минимум до 14 апреля. При этом после граница с высокой долей вероятности останется закрытой. Максимум, что возможно, это ее работа в очень ограниченной степени.

    В Финляндию прошлой осенью через Россию прибыло более 1000 просителей убежища. При этом в январе сообщалось, что миграционная служба не приняла ни одного положительного решения по заявлениям беженцев.

    Как писала «Фонтанка», по замыслу Пограничной службы Суоми, примерно на 200 километрах восточной границы Финляндии должно появиться заграждение. Заявляется, что барьер улучшит безопасность границы, уменьшит число инцидентов на ней, а строительство продлится 3–4 года.

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