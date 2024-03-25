    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Радужное пятно на Малой Невке напротив яхт-клуба стало поводом для проверки

    727
    3 комментария

    Сотрудники транспортной полиции проводят проверку из-за разлива нефтепродуктов на реке Малой Невке в Петербурге. Владелец судна, из которого вытекает топливо, пока неизвестен.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сообщение о нефтепродуктах в акватории Малой Невки поступило в понедельник, 25 марта. У одного из судов, стоящего напротив яхт-клуба, вытекало дизельное топливо. В ходе выезда правоохранители выявили на поверхности воды вблизи набережной Макарова маслянистую пленку между причальной стенкой и правым бортом судна. От пленки исходит характерный запах нефтепродуктов.

    С места происшествия изъяты образцы, владелец судна устанавливается. О данном факте сообщено всем заинтересованным службам, уточнили в транспортной полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Разлив нефтепродуктовМалая Невка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close