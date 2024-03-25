Радужное пятно на Малой Невке напротив яхт-клуба стало поводом для проверки

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку из-за разлива нефтепродуктов на реке Малой Невке в Петербурге. Владелец судна, из которого вытекает топливо, пока неизвестен.
Сообщение о нефтепродуктах в акватории Малой Невки поступило в понедельник, 25 марта. У одного из судов, стоящего напротив яхт-клуба, вытекало дизельное топливо. В ходе выезда правоохранители выявили на поверхности воды вблизи набережной Макарова маслянистую пленку между причальной стенкой и правым бортом судна. От пленки исходит характерный запах нефтепродуктов.
С места происшествия изъяты образцы, владелец судна устанавливается. О данном факте сообщено всем заинтересованным службам, уточнили в транспортной полиции.