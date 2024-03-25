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    Житель Ленобласти попался в Подольске с тремя свёртками запрещённого

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    В Подольске полиция задержала мужчину с тремя килограммами наркотиков. 30-летнего жителя Ленобласти поймали с запрещенным веществом в лесу около СНТ «Романцево». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

    Полиция вместе с Росгвардией обнаружила у злоумышленника пакет с тремя свертками. После проведения экспертизы выяснилось, что в них находился N-метилэфедрон — три килограмма.

    «Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ. По указанию работодателя он должен был забрать наркотики по данным ему координатам и ждать дальнейших указаний», — добавили в ГУ МВД России по Московской области.

    Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

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