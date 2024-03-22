«Не можем делиться происходящим». У соцсети «ВКонтакте» — массовый сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе «ВКонтакте»: вечером пятницы, 22 марта, проблемы возникли как в работе приложения, так и в работе сайта социальной сети.
Согласно данным на странице детектора сбоев Brand Analytics, больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти после 9 часов вечера. Часть пользователей заявили о полной остановке в работе приложения, у других возникли проблемы при отправке сообщений.
Среди самых характерных жалоб: «Видео не грузятся вообще»; «ВК лежит, не можем делиться происходящим». В комментариях пользователи связывают неполадки в работе «ВКонтакте» с повышенной активностью в Сети на фоне теракта в подмосковном «Крокусе». Ранее «Фонтанка» сообщила о повышенной нагрузке на мессенджер Telegram в Москве.
Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. В момент первых выстрелов в концертном зале могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие. СК квалифицировал произошедшее в «Крокус Сити холле» как теракт. По данным силовиков, 40 человек погибло, более сотни получили ранения. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.