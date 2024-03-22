«Не можем делиться происходящим». У соцсети «ВКонтакте» — массовый сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе «ВКонтакте»: вечером пятницы, 22 марта, проблемы возникли как в работе приложения, так и в работе сайта социальной сети.



Согласно данным на странице детектора сбоев Brand Analytics, больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти после 9 часов вечера. Часть пользователей заявили о полной остановке в работе приложения, у других возникли проблемы при отправке сообщений.