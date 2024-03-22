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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Нагрузка на Telegram на фоне теракта в пять раз выше, чем обычно по пятницам

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    Нагрузка на мессенджер Telegram в Москве на фоне теракта в подмосковном «Крокусе» в пять раз выше обычной пятницы, а на социальные сети — в 1,5–3,5 раза, сообщил РИА Новости эксперт Муртазин.

    Кратный рост на серверы популярных сервисов также фиксировал Роскомнадзор.

    Ранее пользователи Telegram сообщали о массовом сбое в работе мессенджера. Они жалуются на трудности в отправке сообщений, загрузке фото и видео. По данным сервиса от Brand Analytics, количество жалоб на неполадки стало расти с 20:30 по московскому времени. К 21:00 число сообщений о сбое выросло в 17 раз.

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