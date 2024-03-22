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    Стрельба в Crocus City Hall

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    В Telegram массовый сбой на фоне ЧП в «Крокус Сити холле»

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    Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Они жалуются на трудности в отправке сообщений, загрузке фото и видео.

    По данным отслеживающего сбои сервиса https://downdetector.brandanalytics.ru/telegram от Brand Analytics, количество жалоб на неполадки стало расти с 20:30 по московскому времени. К 21:00 число сообщений о сбое выросло в 17 раз по сравнению с ситуацией в другие дни.

    Сбои происходят на фоне ЧП в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье. Сначала очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом группы «Пикник», затем в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

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