В Telegram массовый сбой на фоне ЧП в «Крокус Сити холле»

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Они жалуются на трудности в отправке сообщений, загрузке фото и видео.



По данным отслеживающего сбои сервиса https://downdetector.brandanalytics.ru/telegram от Brand Analytics, количество жалоб на неполадки стало расти с 20:30 по московскому времени. К 21:00 число сообщений о сбое выросло в 17 раз по сравнению с ситуацией в другие дни.

Сбои происходят на фоне ЧП в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье. Сначала очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом группы «Пикник», затем в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.