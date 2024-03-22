Глава ДНР анонсировал приход в регион Ozon и Wildberries. В компаниях ответили осторожно

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries начнут работу на территории региона и соседней Луганской народной республики. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 22 марта, на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».



«Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — цитирует главу региона ТАСС.