Глава ДНР анонсировал приход в регион Ozon и Wildberries. В компаниях ответили осторожно

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries начнут работу на территории региона и соседней Луганской народной республики. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 22 марта, на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».
«Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — цитирует главу региона ТАСС.
При этом в самих компаниях эту информацию агентству не подтвердили. Там ссылаются на нехватку инфраструктуры и говорят о совсем других направлениях развития.
«У Ozon нет собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и партнерских пунктов в этих регионах», — сообщили в пресс-службе маркетплейса. В 2024 году развивать логистику компания планирует на Дальнем Востоке и удаленных территориях Сибири, а также продолжит осваивать малые города и поселки.
В Wildberries также указали на отсутствие собственной и партнерской инфраструктуры в ЛНР И ДНР. В соответствии с трехлетним инвестиционным планом компания в приоритетном порядке сконцентрируется на строительстве торгово-логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири и в малых населенных пунктах, рассказали агентству там.