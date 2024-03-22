Найденный в квартире боеприпас выгнал жителей дома на Марата на улицу

В одной из квартир дома 44 по улице Марата нашли предмет, похожий на боеприпас. Теперь там ждут саперов, сообщил «Фонтанке» читатель 22 марта.



По предварительной информации, предмет мог принести домой один из жильцов. Как сообщил очевидец, у здания дежурят сотрудники полиции, жильцов попросили покинуть дом. Обратно в квартиры правоохранители пока не пускают.