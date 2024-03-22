    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    1 м/с, ю-з

    753мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    СРОЧНО

    Стрельба в Crocus City Hall

    Найденный в квартире боеприпас выгнал жителей дома на Марата на улицу

    1597
    5 комментариев

    В одной из квартир дома 44 по улице Марата нашли предмет, похожий на боеприпас. Теперь там ждут саперов, сообщил «Фонтанке» читатель 22 марта.

    По предварительной информации, предмет мог принести домой один из жильцов. Как сообщил очевидец, у здания дежурят сотрудники полиции, жильцов попросили покинуть дом. Обратно в квартиры правоохранители пока не пускают.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как стало известно «Фонтанке», предмет оказался учебно-тренировочным боеприпасом диаметром 76 миллиметров. Взрывотехники изъяли его на утилизацию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость22 Мар 2024 в 19:42
    № 44.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close