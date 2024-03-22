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    В автомойке Уфы погрузчик разрезал работницу пополам

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    Работнице автомойки в Уфе отрезало ноги ковшом погрузчика. Она скончалась, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило издание UFA1.RU со ссылкой на коллег погибшей.

    UTV

    Трагедия произошла три дня назад. На кадрах видно, что погрузчик прижимает женщину ковшом к стене. «Женщину разрезало почти пополам, она полностью лишилась ног, но умерла, по словам коллег, не сразу», — сказано в публикации издания.

    На записи видно, что погрузчиком кто-то управляет. По данным издания, разбирательством занимаются специалисты следкома Башкирии.

    «Она была еще живая. Но не выдержала боли, скончалась», — рассказал один из сотрудников автосервиса.

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    УфаПогибла женщина
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