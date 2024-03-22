Отвалился кусок, сложил перекрытия и поднял тучи пыли. Посмотрите, как в Челябинске рушат многоэтажку

Автор: 74.RU | новости Челябинска
Мощное обрушение произошло днем 22 марта на территории долгостроя в Челябинске. Жители заволновались, что происходит, застройщик заверил, что все под контролем, а камеры сняли впечатляющие кадры.
В третьем часу дня по местному времени (первом часу по мск) обрушился недостроенный дом на территории ЖК «Княжеский» на пересечении улицы Братьев Кашириных с Каслинской улицей, сообщает 74.RU. Поднявшиеся тучи пыли попали в объектив уличных камер. Этот ЖК — долгострой, который начали возводить еще в 2008 году. Сейчас там работает новый специализированный застройщик, который разбирает его до основания.
Автор: 74.RU | новости Челябинска
В компании-застройщике «БМ Групп» издание заверили, что ЧП не было, сегодня на площадке проводили плановое контролируемое обрушение конструкций с применением специальной техники. Здание демонтируют в соответствии с разработанным проектом. На видео, особенно с более близкого ракурса, видно, как с многоэтажки падает большой кусок верхнего этажа и приземляется на небольшую секцию сбоку, отчего та буквально складывается, как карточный домик.
Как отмечает 74.RU, строительство ЖК встало уже через год после начала. Дольщики ждали своих квартир 8 лет, но в итоге им выплатили компенсации. В середине 2010-х провели экспертизу, которая показала, что техническое состояние долгостроя еще позволяет его завершить. После этого долгие годы ему искали инвестора.