Отвалился кусок, сложил перекрытия и поднял тучи пыли. Посмотрите, как в Челябинске рушат многоэтажку

Мощное обрушение произошло днем 22 марта на территории долгостроя в Челябинске. Жители заволновались, что происходит, застройщик заверил, что все под контролем, а камеры сняли впечатляющие кадры.



В третьем часу дня по местному времени (первом часу по мск) обрушился недостроенный дом на территории ЖК «Княжеский» на пересечении улицы Братьев Кашириных с Каслинской улицей, сообщает 74.RU. Поднявшиеся тучи пыли попали в объектив уличных камер. Этот ЖК — долгострой, который начали возводить еще в 2008 году. Сейчас там работает новый специализированный застройщик, который разбирает его до основания.