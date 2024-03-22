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    В Петербурге ждут потенциально опасный ветер

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Непростое начало выходных в Петербурге сулят прогнозы синоптиков. В городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщают в пресс-службе Смольного 22 марта.

    «Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, будет действовать с пяти часов утра субботы до полудня. Причина — юго-западный и западный ветер. Ожидается, что в прибрежных районах его скорость достигнет 15 м/с.

    В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков предупреждают, что погода 23 марта может быть и хуже: в прогнозах порывы ветра до 17 м/с.

    По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу в Петербурге будет до 6 градусов тепла, ночью и днём возможен дождь. Дождь, но уже со снегом, обещают также в воскресенье.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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