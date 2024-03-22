В Петербурге ждут потенциально опасный ветер

Непростое начало выходных в Петербурге сулят прогнозы синоптиков. В городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщают в пресс-службе Смольного 22 марта.
«Жёлтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, будет действовать с пяти часов утра субботы до полудня. Причина — юго-западный и западный ветер. Ожидается, что в прибрежных районах его скорость достигнет
В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков предупреждают, что погода
По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу в Петербурге будет до