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    Банк России второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%

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    23 комментария

    Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, об этом 22 марта говорится в сообщении регулятора. Показатель оставляют неизменным второй раз подряд.

    В комментарии ЦБ отмечается, что текущее инфляционное давление ослабевает, но остается высоким, внутренний спрос все еще значительно опережает возможности расширения предложения, а «жесткость рынка труда вновь усилилась». Экономика в первом квартале 2024 года продолжает быстро расти, но в условиях высокой активности потребителей упирается в дефицит кадров.

    В феврале уровень роста цен с поправкой на сезонность оставался на уровне января, а в марте, предварительно, даже оказался ниже. При этом регулятор считает, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций».

    Также ЦБ отметил, что на среднесрочном прогнозе баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 26 апреля.

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    Комментарии 23

    Гость22 Мар 2024 в 14:56
    Овёс нынче дорог...
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