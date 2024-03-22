Банк России второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, об этом 22 марта говорится в сообщении регулятора. Показатель оставляют неизменным второй раз подряд.
В комментарии ЦБ отмечается, что текущее инфляционное давление ослабевает, но остается высоким, внутренний спрос все еще значительно опережает возможности расширения предложения, а «жесткость рынка труда вновь усилилась». Экономика в первом квартале 2024 года продолжает быстро расти, но в условиях высокой активности потребителей упирается в дефицит кадров.
В феврале уровень роста цен с поправкой на сезонность оставался на уровне января, а в марте, предварительно, даже оказался ниже. При этом регулятор считает, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций».
Также ЦБ отметил, что на среднесрочном прогнозе баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 26 апреля.