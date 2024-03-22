Банк России второй раз подряд сохранил ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, об этом 22 марта говорится в сообщении регулятора. Показатель оставляют неизменным второй раз подряд.

В комментарии ЦБ отмечается, что текущее инфляционное давление ослабевает, но остается высоким, внутренний спрос все еще значительно опережает возможности расширения предложения, а «жесткость рынка труда вновь усилилась». Экономика в первом квартале 2024 года продолжает быстро расти, но в условиях высокой активности потребителей упирается в дефицит кадров.