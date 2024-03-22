Серый и пасмурный Петербург. Какой будет погода в выходные

В Петербурге в выходные будет пасмурно и временами дождливо. Тон такой погоде зададут циклоны, один за другим смещающиеся по северу Европейской России. Их перемещение будут сопровождать резкие колебания атмосферного давления, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 22 марта .



«Сегодня регион окажется в передней части очередного циклонического вихря, а завтра уже попадет в его тыловую, более холодную часть. В воскресенье по периферии уходящего на восток циклона в регион придут новые поля облаков и очаги дождей», — уточнил синоптик.

