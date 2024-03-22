Серый и пасмурный Петербург. Какой будет погода в выходные

В Петербурге в выходные будет пасмурно и временами дождливо. Тон такой погоде зададут циклоны, один за другим смещающиеся по северу Европейской России. Их перемещение будут сопровождать резкие колебания атмосферного давления, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус
«Сегодня регион окажется в передней части очередного циклонического вихря, а завтра уже попадет в его тыловую, более холодную часть. В воскресенье по периферии уходящего на восток циклона в регион придут новые поля облаков и очаги дождей», — уточнил синоптик.
В пятницу в Петербурге будет облачно, временами дожди. При этом столбики термометра поднимутся до +6 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с.
23 марта, в субботу, также возможны дожди. Ночью обещают от +3 до +5 градусов, днем температура не сильно изменится — будет
В ночь на воскресенье на дорогах может образоваться гололедица, температура упадет до 0…+2 градусов. Днем в небе возможны прояснения, а также небольшие дожди и местами мокрый снег. Столбики термометров снова покажут +4…+6. Ветер западный,
Атмосферное давление будет активно падать и в пятницу составит
В начале следующей рабочей недели погода не принесет никаких сюрпризов. Она останется преимущественно облачной, с кратковременными дождями, ночью и утром переходящими в мокрый снег. Ночью обещают -1…+1 градус, днем — около +5.