Время браконьеров. Биологи просят не покупать птиц на Благовещение

Конец марта и начало апреля — опасное время для пернатых. В этот период активизируются браконьеры, которые ловят птиц на продажу. Дело в том, что 7 апреля отмечается православный праздник Благовещения, в этот день по традиции выпускают птиц из клеток. Из-за этого каждый год страдает и погибает множество диких птиц, рассказывает 21 марта канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

Вчера днём петербургские бёрдвотчеры заметили браконьера на поле между Каменкой и Парашютной улицей. Он установил тонкую сеть, невидимую для птиц, устроил перед ней приманку — сухостой репейника, а затем с помощью портативной колонки стал приманивать на голос щеглов и коноплянок. «К сожалению, таких ловцов сейчас можно наблюдать чаще, чем в другое время», — отмечают биологи — авторы канала.