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    Время браконьеров. Биологи просят не покупать птиц на Благовещение

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    Конец марта и начало апреля — опасное время для пернатых. В этот период активизируются браконьеры, которые ловят птиц на продажу. Дело в том, что 7 апреля отмечается православный праздник Благовещения, в этот день по традиции выпускают птиц из клеток. Из-за этого каждый год страдает и погибает множество диких птиц, рассказывает 21 марта канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

    Вчера днём петербургские бёрдвотчеры заметили браконьера на поле между Каменкой и Парашютной улицей. Он установил тонкую сеть, невидимую для птиц, устроил перед ней приманку — сухостой репейника, а затем с помощью портативной колонки стал приманивать на голос щеглов и коноплянок. «К сожалению, таких ловцов сейчас можно наблюдать чаще, чем в другое время», — отмечают биологи — авторы канала.

    «Призываем всех любителей природы, во-первых, быть внимательнее и сообщать о незаконной ловле птиц в полицию и, во-вторых, просвещать друзей и знакомых о недопустимости покупки птиц для выпуска. Покупать птицу для выпуска — значит спонсировать жестокое обращение с животным, обрекать его на страдание и вероятную гибель», — предупреждают биологи.

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    ПтицыПрирода
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