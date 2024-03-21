Спектакль о Марке Шагале представят в Учебном театре на Моховой

На сцене Учебного театра на Моховой 23 и 24 марта состоится дебют студентов нового курса Сергея Бызгу на большой сцене. Спектакль «Шагал. Цвета любви» посвящен творчеству и наследию русского и французского художника Марка Захаровича Шагала.
Спектакль-признание в любви станет стремительным и легким полетом над творчеством и судьбой известного художника. Сердцем художника полновластно владела его первая жена и муза — Белла. Сильное чувство становится импульсом для творчества. Тогда все бытовое, реальное уходит на второй план, теряет свои очертания и превращается в сплошной белый лист — идеальное пространство, чтобы начать творить. Этот белый холст способен вобрать в себя все цвета и краски, все оттенки чувств, таящихся в душе художника и в любой момент готовых выплеснуться наружу очередным движением кисти. Так первая, бытовая реальность превращается во вторую, художественную. И везде находится место чуду любви.
Режиссеры спектакля Сергей Бызгу и Роман Агеев решили поставить спектакль на стыке драматического искусства и пластического театра, где один театральный язык оказывается неотделим от другого.
Жизненный путь великого мастера, его бескрайнее везение, уникальная любовь и сложная судьба представлены через призму современности, иногда наивно, но всегда с трепетом и восхищением. Ведь как писал сам Шагал: «В нашей жизни есть одна-единственная краска, как и на палитре художника, придающая смысл жизни и искусству. Это краска любви».
12+
Арина Хек