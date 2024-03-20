Сезон фонтанов открыт на Витебском проспекте. Там затопило дорогу

Эффектную картину наблюдают петербургские водители и пешеходы вечером 20 марта возле перекрестка Бассейной улицы и Витебского проспекта.
Кадрами впечатляющего фонтана делятся с редакцией «Фонтанки» читатели. Судя по ним, вода поднимается на высоту как минимум десяти метров над землей.
«Фонтанка.ру»
В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили, что сигнал о коммунальной водной феерии по указанному адресу поступил. Ремонтные бригады выехали и вскоре должны оценить ситуацию, уточнили в ведомстве.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, вода частично затопила проезжую часть. Возле места аварии люди заметили автомобиль скорой помощи. Но на момент публикации информации о пострадавших нет.
Обновление:
Как сообщает «Водоканал», в 20:15 мск прибывшей на место аварии бригадой выявлено вытекание из колодца пожарного гидранта на магистрали холодного водоснабжения диаметром 400 мм.
Специалисты занимаются обследованием.