В Ленобласти начинают взрывать дорогу весне

На помощь весне в Ленинградской области спешат взрывники. В регионе стартуют ледовзрывные работы.



Первые ледовзрывные работы в 2024 году пройдут 21 марта на Свирской губе Ладожского озера, где в него впадает река Свирь, а также в устье Свири, сообщает 20 марта администрация Ленобласти. Затем 25 и 26 марта будут взрывать лед на Свири в местах впадения рек Паша и Оять соответственно.

После этого 27 марта работы пройдут на реке Оять в районе автомобильного моста в поселке Доможирово. А 28 марта взорвут лед на реке Сясь в том месте, где она впадает в Ладожское озеро.