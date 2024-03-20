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    В Ленобласти начинают взрывать дорогу весне

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    2 комментария

    На помощь весне в Ленинградской области спешат взрывники. В регионе стартуют ледовзрывные работы.

    Первые ледовзрывные работы в 2024 году пройдут 21 марта на Свирской губе Ладожского озера, где в него впадает река Свирь, а также в устье Свири, сообщает 20 марта администрация Ленобласти. Затем 25 и 26 марта будут взрывать лед на Свири в местах впадения рек Паша и Оять соответственно.

    После этого 27 марта работы пройдут на реке Оять в районе автомобильного моста в поселке Доможирово. А 28 марта взорвут лед на реке Сясь в том месте, где она впадает в Ладожское озеро.

    Ледовзрывные работы по весне проводят для того, чтобы безаварийно пропустить паводковые воды. Жителей просят сохранять спокойствие и отнестись к работам с пониманием.

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    Ленинградская областьЛедовзрывные работы
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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 19:01
    Дорогу можно поднять чуть выше
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:44
    А мы уж подумали, дроны в Киришинефтеоргсинтезе.
    +0−0
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