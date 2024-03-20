Кадастровую переоценку зданий и помещений Петербурга проведут в 2025 году

Кадастровую переоценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Санкт-Петербурга, проведут в 2025 году, а результаты будут применяться с 1 января 2026 года. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном 20 марта на портале антикоррупционной экспертизы.



Согласно федеральному закону, очередная государственная кадастровая оценка проводится раз в четыре года, но города федерального значения могут делать это через два года. В марте 2024 года Смольный решил, что воспользуется этим правом.