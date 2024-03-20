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    Кадастровую переоценку зданий и помещений Петербурга проведут в 2025 году

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    9 комментариев

    Кадастровую переоценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Санкт-Петербурга, проведут в 2025 году, а результаты будут применяться с 1 января 2026 года. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном 20 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

    Согласно федеральному закону, очередная государственная кадастровая оценка проводится раз в четыре года, но города федерального значения могут делать это через два года. В марте 2024 года Смольный решил, что воспользуется этим правом.

    В последний раз оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест была проведена в 2023 году, ее результаты применяются с 1 января 2024 года.

    От кадастровой стоимости недвижимости зависит размер налога на имущество, который платит ее владелец. В ходе последней ревизии чиновники заново оценили 4 млн объектов, а кадастровая стоимость всех объектов выросла в итоге на 70%, с 1,9 трлн рублей до 3,2 трлн.

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    Комментарии 9

    Гость20 Мар 2024 в 19:05
    Оценку зданий надо производить в среднемесячных зарплатах , тогда и не будет необходимости бурной деятельности под предлогом инфляции от ФРС. Мартышкины труды. Вас же просил Сталин создать экономическую науку а не дурака валять.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 19:04
    Ждём что это поможет потом сделать более качественный ремонт
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:42
    будут грабить
    +1−0
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