    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.22eur100.1

    Грайворонский округ под массированным обстрелом. Погибли двое мирных жителей

    2089
    обсудить

    Грайворонский округ Белгородской области с утра находится под массированным обстрелом, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Погибли двое гражданских. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков в своем тг-канале.

    Сообщается также еще как минимум о двух раненых. Также в Грайвороне в результате обстрела полностью разрушен пищеблок. По данным местных чиновников, предположительно под завалами может находиться сотрудница учреждения.

    Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут девять тысяч детей из-за обстрелов с территории Украины.

    А 18 марта в Белгородской области целая семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское. Были убиты бабушка, мать, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белгородская область
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close