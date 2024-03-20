Грайворонский округ под массированным обстрелом. Погибли двое мирных жителей

Грайворонский округ Белгородской области с утра находится под массированным обстрелом, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Погибли двое гражданских. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков в своем тг-канале.
Сообщается также еще как минимум о двух раненых. Также в Грайвороне в результате обстрела полностью разрушен пищеблок. По данным местных чиновников, предположительно под завалами может находиться сотрудница учреждения.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут девять тысяч детей из-за обстрелов с территории Украины.
А 18 марта в Белгородской области целая семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское. Были убиты бабушка, мать, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
⠀