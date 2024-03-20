Грайворонский округ под массированным обстрелом. Погибли двое мирных жителей

Грайворонский округ Белгородской области с утра находится под массированным обстрелом, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Погибли двое гражданских. Об этом 20 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков в своем тг-канале.



Сообщается также еще как минимум о двух раненых. Также в Грайвороне в результате обстрела полностью разрушен пищеблок. По данным местных чиновников, предположительно под завалами может находиться сотрудница учреждения.