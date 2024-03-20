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    Дрифтер с Дворцовой получил штраф и лишение прав. Алкоголь в крови он отрицал

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    10 комментариев

    Штраф с лишением водительского удостоверения назначили нетрезвому «дрифтеру» Дмитрию Белоножкину, окатившему бранью прохожих на Дворцовой площади. Выходка обошлась 22-летнему водителю в 30 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 20 марта.

    В суде Белоножкин заявил, что алкоголь в то утро не употреблял, а обошелся лишь безалкогольным пивом. Почему заехал на Дворцовую площадь, пояснить не смог, но напомнил, что допустимое значение превышено всего на 0,007 мг/л.

    «Я отбывал наказание в виде ареста в 10 суток. Считаю, что это должно быть учтено», — добавил фигурант. В результате суд назначил штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

    15 февраля около 7:20 сотрудники ДПС заметили Chery Tiggo, который в нарушение ПДД выехал на Дворцовую площадь со стороны Певческого моста. Водитель успел сделать пару кругов вокруг Александрийского столпа, и его остановили полицейские. За рулём оказался неработающий житель поселка имени Свердлова (Всеволожский район Ленобласти). Вместе с ним в салоне были два его приятеля. Все трое — в состоянии алкогольного опьянения.

    На вопрос, понимал ли незаконность действий, водитель ответил: «Понимал. Алкоголь дал о себе знать. Разумные решения не мог принимать тогда». Также он добавил, что раскаивается в содеянном. В итоге на водителя составили три административных протокола: за пьяное вождение, нарушение требований дорожных знаков и разметки и мелкое хулиганство.

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    Комментарии 10

    b-zzone20 Мар 2024 в 18:23
    Всё по делу. Нечего даже оспаривать.
    +0−0
    сVоих не бросаем20 Мар 2024 в 17:58
    почему не отправлен для начала в военкомат?
    +3−0
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