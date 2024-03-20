Дрифтер с Дворцовой получил штраф и лишение прав. Алкоголь в крови он отрицал

Штраф с лишением водительского удостоверения назначили нетрезвому «дрифтеру» Дмитрию Белоножкину, окатившему бранью прохожих на Дворцовой площади. Выходка обошлась 22-летнему водителю в 30 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 20 марта.



В суде Белоножкин заявил, что алкоголь в то утро не употреблял, а обошелся лишь безалкогольным пивом. Почему заехал на Дворцовую площадь, пояснить не смог, но напомнил, что допустимое значение превышено всего на 0,007 мг/л.



«Я отбывал наказание в виде ареста в 10 суток. Считаю, что это должно быть учтено», — добавил фигурант. В результате суд назначил штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

