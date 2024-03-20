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    В Минэнерго сообщили о снижении поставок газа недружественным странам вдвое

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    Россия по итогам 2023 года сократила поставки газа в недружественные страны в два раза — с 49,2% до 24,1%. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго РФ, передает ТАСС 20 марта.

    При этом доля экспорта сжиженного природного газа в недружественные страны сократилась до 78,7% в 2023 году с 84,6% в 2022 году. Еще годом ранее на дружественные страны пришлось 17,8% поставок, на недружественные — 82,2%.

    В конце марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Ряд европейских стран счёл это требование нарушением контрактов и отказался от его выполнения.

    С 2025 года Евросоюз намерен отказаться от транзита российского газа через Украину. Так газ получают Чехия, Италия, Австрия и Словакия. В целом, по оценкам экспертов ЕС, импорт газа из России с 2021 года снизился на 71%.

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