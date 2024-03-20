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    Граничащую с Россией страну в седьмой раз признали самой счастливой

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    Финляндия, Дания и Исландия признаны самыми счастливыми странами мира. Тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит только из северных стран. Россия находится только на 72-м месте, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.

    «Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в докладе. Первая десятка сохранила свои позиции с доковидного времени. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

    Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Соединенные Штаты заняли 23-е место, Россия — 72-е, Украина — 105-е.

    Исследование «Всемирного доклада о счастье» проводится с 2012 года. Социологи используют шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах — это соцподдержка, доход граждан, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

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    Комментарии 42

    Гость20 Мар 2024 в 12:47
    На что намекаете?)
    +0−0
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