Граничащую с Россией страну в седьмой раз признали самой счастливой

Финляндия, Дания и Исландия признаны самыми счастливыми странами мира. Тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит только из северных стран. Россия находится только на
«Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в докладе. Первая десятка сохранила свои позиции с доковидного времени. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.
Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Соединенные Штаты заняли 23-е место, Россия — 72-е, Украина — 105-е.
Исследование «Всемирного доклада о счастье» проводится с 2012 года. Социологи используют шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах — это соцподдержка, доход граждан, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.