Граничащую с Россией страну в седьмой раз признали самой счастливой

Финляндия, Дания и Исландия признаны самыми счастливыми странами мира. Тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит только из северных стран. Россия находится только на 72-м месте , следует из публикации Всемирного доклада о счастье.

«Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в докладе. Первая десятка сохранила свои позиции с доковидного времени. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Соединенные Штаты заняли 23-е место, Россия — 72-е, Украина — 105-е.