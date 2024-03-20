Петербуржец заявил о нападении в саду Сан-Галли и умер. Задержаны школьники

Прогулка в центре Петербурга закончилась гибелью для жителя Невского района города. Он смог набрать номер экстренной службы, но до приезда помощи не дожил. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта.



О нападении 48-летний петербуржец сообщил накануне в половине шестого часа утра. Он успел рассказать о незнакомцах, которые избили его в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и сбежали. Корысти в действиях нападавших, судя по всему, не было: ничего ценного у пострадавшего не отняли.



Подоспевшие на место полицейские нашли мужчину на скамейке. Он был уже мёртв.

