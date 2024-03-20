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    Петербуржец заявил о нападении в саду Сан-Галли и умер. Задержаны школьники

    19892
    92 комментария

    Прогулка в центре Петербурга закончилась гибелью для жителя Невского района города. Он смог набрать номер экстренной службы, но до приезда помощи не дожил. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта.

    О нападении 48-летний петербуржец сообщил накануне в половине шестого часа утра. Он успел рассказать о незнакомцах, которые избили его в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и сбежали. Корысти в действиях нападавших, судя по всему, не было: ничего ценного у пострадавшего не отняли.

    Подоспевшие на место полицейские нашли мужчину на скамейке. Он был уже мёртв.

    Подозреваемых искали недолго. В тот же день на проспекте Ветеранов были задержаны двое 15-летних школьников. Оба живут в Кировском районе города. Один учится в восьмом классе местной школы, второй — девятиклассник с гражданством Узбекистана.

    Подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.

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    Комментарии 92

    Гость20 Мар 2024 в 10:39
    ! ! ! визовый режим с средней Азией срочно ! ! !

    трудовые визы только для носителей русского языка и с занесением в дактилоскопическую картотеку
    на срок не больше года с ежегодным пересмотром

    минимальный критерий выдачи - отсутствие судимостей и среднее профессиональное образование

    все выданные паспорта за последние 20 лет нужно изучить на коррупционный элемент
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:38
    Как быстро мы превратились в европейское государство . Там местное население хлебает по полной от иностранных специалистов , теперь и у нас . Скоро Африка подтянется .
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:37
    Они просто играли...
    +0−0
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