«Её жизнь буквально находится на волоске». Эльвине срочно требуется дорогое лекарство

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Эльвина родилась с пороком сердца, который повлёк за собой высокое давление в лёгочной артерии. Это редкое и опасное заболевание. Девушке необходимо регулярно принимать дорогостоящее лекарство, чтобы снизить давление. Однако льготное обеспечение прекратилось. Пока сестра через суд пытается добиться выдачи препарата, Эльвина остаётся без терапии, что крайне опасно.



Стадничук Эльвина, 26 лет.

Синдром Дауна, врождённый порок сердца.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 255 000 рублей.



Эльвина родилась в Башкирии. У неё диагностировали синдромом Дауна. Но, как выяснилось позже, это была не единственная проблема со здоровьем. Вскоре девочка стала задыхаться и синеть. Когда Эльвина оказалась в реанимации и врачи боролись за её жизнь, оказалось, что у неё тяжёлый порок сердца — сильное сужение ствола лёгочной артерии.

Патология повлекла повышение давления в лёгочной артерии. У здорового человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У Эльвины оно выше 130. При таком давлении кровь поступает сильным потоком в сердце, и оно, не успевая её перекачивать, в буквальном смысле слова раздувается. Это может привести к летальному исходу.



Мама боролась за дочку с первых дней её жизни. Но годы этой борьбы не прошли бесследно — у женщины развился диабет, а потом онкология. В 2022 году мама Эльвины скончалась.

У девушки остался единственный родной человек — старшая сестра Айгуль, которая сейчас добивается выдачи лекарств. Дело в том, что некоторое время назад Эльвине подобрали препарат, понижающий давление в лёгочной артерии. Его стали выдавать бесплатно. Благодаря терапии состояние Эльвины улучшилось: она перестала синеть и задыхаться, стала гулять. Но внезапно обеспечение оригинальным препаратом прекратилось, стали выдавать дженерик, который вызвал сильную побочную реакцию. Самочувствие Эльвины резко ухудшилось.



Сестра девушки обратилась в республиканский Минздрав, прокуратуру, Следственный комитет и в суд. Причём одно решение суда от 2021 года, которое обязывает Минздрав обеспечить Эльвину оригинальным препаратом, уже есть. Но чиновники от медицины отказываются производить закупку. Когда и чем закончится новый процесс — неизвестно.



Между тем Эльвина остаётся без жизненно необходимых лекарств, её жизнь буквально находится на волоске — прерывать терапию крайне опасно. Купить препарат Айгуль не может — кроме кредитов, взятых на лечение ранее, у неё ничего нет.



За помощью она обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный в России, который оказывает помощь взрослым и детям с такими патологиями. Фонд уже оказывал поддержку Эльвине и сейчас возобновил сбор средств.

