Они уже превратились в яд: биолог рассказала, когда пора выкидывать летние заготовки

У некоторых домашних заготовок срок годности уже истек Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Пора провести ревизию на полках с летними заготовками. Это только кажется, что консервацию можно хранить вечно, но на самом деле у всего есть срок годности. Причем у некоторых домашних заготовок он уже истек. Подробно об этом нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала биолог.



Елизавета Ли — преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

— Если домашняя заготовка старая, нужно хорошенько подумать, стоит ли подавать ее к столу, — говорит биолог Елизавета Ли. — В среднем срок хранения невскрытых банок таких солений около двух лет. Очень долго можно хранить квашеную капусту — до тех пор, пока она не прокиснет. Однако есть исключения.



Прежде всего срок хранения зависит от места, где стоят банки.

— Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре — в погребе или холодильнике, — уточняет эксперт.



Не храните больше года соленые или маринованные грибы. Елизавета Ли советует съедать их в первый год после консервации. Есть и скоропортящиеся заготовки. Если не использовали такие до сегодняшнего дня, лучше сразу выбрасывайте.

— В первые полгода нужно употребить компоты или варенье с косточками. Если хранить такое варенье дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту, — говорит биолог. В 1916 году во время Первой мировой войны французская армия пустила в ход синильную кислоту в качестве отравляющего вещества в своих снарядах. А в США синильная кислота использовалась для приведения в исполнение смертных приговоров вплоть до 1999 года.



Симптомы отравления синильной кислотой — При легкой степени человек чувствует слабость, онемение, головокружение, першение в горле. Может начаться рвота. В тяжелых случаях — потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения, дыхательная недостаточность. Может остановиться сердце, наступить кома и в крайних случаях — смерть, — говорится в одном из исследований.

Если же продукты консервировали с нарушением, они могут оказаться несъедобными и раньше своего срока годности. Вот на что нужно обратить внимание.

Вздутая крышка — Если крышка вздутая, куполообразная, скорее всего, содержимое испортилось, — говорит Елизавета Ли. — Стоит обратить внимание на металлические крышки: на них не должно быть ржавых пятен. Также осмотрите банку на наличие коричневых или черных пятен.



Консистенция рассола — Взгляните на сам рассол: он не должен быть загустевшим или слизистым. Испорченные соленья становятся склизкими, — объясняет эксперт.

Запах — Понюхайте рассол. Если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку, — предупреждает биолог.

Промывать, а также варить и жарить испорченные заготовки нельзя: термообработка не поможет.

Кроме того, при использовании зараженных продуктов в домашних соленьях может оказаться токсин ботулизма — опасного инфекционного заболевания, которое способно привести к смертельному исходу. С 2007 года в России ежегодно регистрируется около 200 случаев ботулизма.



— Симптомы ботулизма могут проявиться сразу же или через некоторое время, — говорит эксперт. — Это тошнота, сухость слизистых рта, трудности при глотании, проблемы со зрением (мушки, туман) и функциями глазодвигательных нервов. В первый день могут возникнуть понос или рвота, но затем мышцы живота перестают работать. Если вы заметили эти симптомы после употребления домашних солений, срочно обратитесь к врачу.

Гастроэнтеролог назвала предельную дневную порцию квашеной капусты Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала нашим коллегам, как правильно добавлять квашеную капусту в рацион и сколько можно съедать в день, чтобы получить максимум пользы и не навредить организму.

В целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет, в день рекомендуется съедать 100–150 граммов — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его.



Закуска хорошо сочетается с блюдами, богатыми белками, например нежирными сортами мяса, бобовыми. Если дополнить квашеную капусту овощами, например запеченной свеклой, кабачками, морковью, то организм получит удвоенную порцию витаминов и минералов.



Однако у людей с чувствительным кишечником такое сочетание может вызвать вздутие живота или дискомфорт. В целом квашеная капуста помогает уменьшить всасывание холестерина, улучшает перистальтику, поэтому ее полезно добавлять в меню регулярно. Не рекомендуется есть квашеную капусту с другими соленьями, поскольку это может привести к чрезмерному употреблению натрия, а значит, повысит нагрузку на почки.

Еще о вреде и пользе квашеной капусты можно прочитать здесь.