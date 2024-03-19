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    Они уже превратились в яд: биолог рассказала, когда пора выкидывать летние заготовки

    Сколько можно хранить домашнюю консервацию и чем опасны старые соленья

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    3 комментария
    У некоторых домашних заготовок срок годности уже истек
    У некоторых домашних заготовок срок годности уже истекФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Пора провести ревизию на полках с летними заготовками. Это только кажется, что консервацию можно хранить вечно, но на самом деле у всего есть срок годности. Причем у некоторых домашних заготовок он уже истек. Подробно об этом нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала биолог.

    Елизавета Ли — преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

    — Если домашняя заготовка старая, нужно хорошенько подумать, стоит ли подавать ее к столу, — говорит биолог Елизавета Ли. — В среднем срок хранения невскрытых банок таких солений около двух лет. Очень долго можно хранить квашеную капусту — до тех пор, пока она не прокиснет. Однако есть исключения.

    Прежде всего срок хранения зависит от места, где стоят банки.

    — Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре — в погребе или холодильнике, — уточняет эксперт.

    Не храните больше года соленые или маринованные грибы. Елизавета Ли советует съедать их в первый год после консервации.

    Есть и скоропортящиеся заготовки. Если не использовали такие до сегодняшнего дня, лучше сразу выбрасывайте.

    — В первые полгода нужно употребить компоты или варенье с косточками. Если хранить такое варенье дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту, — говорит биолог.

    В 1916 году во время Первой мировой войны французская армия пустила в ход синильную кислоту в качестве отравляющего вещества в своих снарядах. А в США синильная кислота использовалась для приведения в исполнение смертных приговоров вплоть до 1999 года.

    Симптомы отравления синильной кислотой

    — При легкой степени человек чувствует слабость, онемение, головокружение, першение в горле. Может начаться рвота. В тяжелых случаях — потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения, дыхательная недостаточность. Может остановиться сердце, наступить кома и в крайних случаях — смерть, — говорится в одном из исследований.

    Если же продукты консервировали с нарушением, они могут оказаться несъедобными и раньше своего срока годности. Вот на что нужно обратить внимание.

    Вздутая крышка

    — Если крышка вздутая, куполообразная, скорее всего, содержимое испортилось, — говорит Елизавета Ли. — Стоит обратить внимание на металлические крышки: на них не должно быть ржавых пятен. Также осмотрите банку на наличие коричневых или черных пятен.

    Консистенция рассола

    — Взгляните на сам рассол: он не должен быть загустевшим или слизистым. Испорченные соленья становятся склизкими, — объясняет эксперт.

    Запах

    — Понюхайте рассол. Если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку, — предупреждает биолог.

    Промывать, а также варить и жарить испорченные заготовки нельзя: термообработка не поможет.

    Кроме того, при использовании зараженных продуктов в домашних соленьях может оказаться токсин ботулизма — опасного инфекционного заболевания, которое способно привести к смертельному исходу. С 2007 года в России ежегодно регистрируется около 200 случаев ботулизма.

    — Симптомы ботулизма могут проявиться сразу же или через некоторое время, — говорит эксперт. — Это тошнота, сухость слизистых рта, трудности при глотании, проблемы со зрением (мушки, туман) и функциями глазодвигательных нервов. В первый день могут возникнуть понос или рвота, но затем мышцы живота перестают работать. Если вы заметили эти симптомы после употребления домашних солений, срочно обратитесь к врачу.

    Гастроэнтеролог назвала предельную дневную порцию квашеной капусты

    Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала нашим коллегам, как правильно добавлять квашеную капусту в рацион и сколько можно съедать в день, чтобы получить максимум пользы и не навредить организму.

    В целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет, в день рекомендуется съедать 100–150 граммов — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его.

    Закуска хорошо сочетается с блюдами, богатыми белками, например нежирными сортами мяса, бобовыми. Если дополнить квашеную капусту овощами, например запеченной свеклой, кабачками, морковью, то организм получит удвоенную порцию витаминов и минералов.

    Однако у людей с чувствительным кишечником такое сочетание может вызвать вздутие живота или дискомфорт. В целом квашеная капуста помогает уменьшить всасывание холестерина, улучшает перистальтику, поэтому ее полезно добавлять в меню регулярно. Не рекомендуется есть квашеную капусту с другими соленьями, поскольку это может привести к чрезмерному употреблению натрия, а значит, повысит нагрузку на почки.

    Еще о вреде и пользе квашеной капусты можно прочитать здесь.

    У некоторых домашних заготовок срок годности уже истек
    У некоторых домашних заготовок срок годности уже истекФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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    Комментарии 3

    🦄🌈💩19 Мар 2024 в 09:33
    Бред какой-то. Ни одного подтверждения своих вымказываний. Грибы, синильная кислота и квашеная капуста в одном винегрете под видом статьи.
    Чем грибы двухлетние, хуже однолетних?
    Свои слова нужно чем-то подкреплять: мол при длительном хранении грибы начинают выделять то-то или то-то. Какие химические реакции протекают? Или "экспертам" можно верить на слово?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 09:15
    Какая чушь
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 08:30
    Типичная статья, призывающая к тому, чтобы побыстрее съедать запасы домашних заготовок и почаще в магазине покупать уже готовые заготовки промышленного производства. Не всегда последние приготовлены лучше, чем домашние. Изначальное сырье сейчас уже не то, что было 10, 20, 30 или 40 лет назад, но это не повод, чтобы выкидывать свои соленья или варенья и покупать готовые. Правильно сделанные соленья и варенья хранятся от 5 до 20 лет - в зависимости от качества ингредиентов, маринадов или рассолов и степени обработки как самих составляющих, так и тары, и, конечно же, от качества воды, используемой пи заготовке.
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