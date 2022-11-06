Не больше 150 граммов в день: чем полезна капуста и кому ее нельзя

Капуста хороша не только тем, что ее можно есть в любом виде Фото: Григорий Сотников / 74.RU Поделиться Поделиться





Оказывается, белокочанная капуста, какой мы ее знаем, уходит своими корнями в очень давние времена. Археологи раскопали, что ее культивировали еще в бронзовом, а то и в каменном веке, следом — в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. В начале XI века слава о капусте добралась до южных славян, и белые кочаны начали то тут, то там произрастать по всей территории Руси. И если за столько столетий выращивать капусту не бросили, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы она была? Так давайте разберемся, что в ней хорошего (и что — не очень).



В чём польза капусты Полезных свойств у капусты хоть отбавляй. Она стимулирует выработку желудочного сока и активизирует работу сердечной мышцы. Фолиевая кислота в ее составе помогает нормализовать обменные процессы. Соли калия отвечают за вывод лишней жидкости, поэтому капусту рекомендуют употреблять, если есть проблемы с почками. Калий оказывает отхаркивающее действие, поэтому считается, что капуста помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями.

Есть в капусте и витамин С. По этой части капуста, конечно, не сравнится с апельсинами и киви, но вот на фоне остальных овощей выглядит явным лидером — 36,6 мг на 100 граммов. Причем после термической обработки его количество только увеличивается. Чего не скажешь о тартроновой кислоте, которая является эффективным средством от отложения жиров и появления склероза. Она после термообработки разрушается.



Кстати, в зависимости от способа готовки и степени готовности вообще капуста по-разному воздействует на человеческий организм. К примеру, сырая капуста действует как слабительное, а вареная — как укрепляющее. Ну и квашеная капуста — известный антипохмелин.

Польза и вред квашеной капусты Квашеная капуста пригодится в борьбе с лишним весом. Богатая пробиотиками, она и стройность фигуры поддержит, и здоровье ЖКТ. А заодно улучшит состояние кожи и волос, уменьшит симптомы синдрома раздраженного кишечника.



Чем так хороши пробиотики? Они нормализуют состав и повышают биологическую активность собственной нормальной микрофлоры кишечника, а ее нарушение — прямая дорога к плохому самочувствию и целому ряду серьезных заболеваний от ожирения до диабета и рака.



— Сама по себе квашеная капуста имеет очень много полезных свойств, она ценна для здоровья организма. Это ферментированный продукт, который содержит большое количество клетчатки, полезной для роста условно полезной патогенной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, РР, фолиевая кислота и микроэлементы, — рассказывает врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Опять же, низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения — понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию, направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Чтобы у вас не появилось проблем с пищеварением, на квашеную капусту налегать не стоит. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день, а детям до трех лет от нее вообще лучше отказаться. У нее даже есть определенное время употребления. Например, после 17:00 ее лучше не есть, особенно если в квашеную капусту добавили сахар. Это может вызвать брожение в желудке и отеки.



Польза и вред жареной капусты К жареной капусте у диетологов одна главная претензия: она — жареная. С маслом.



— Для людей с заболеваниями ЖКТ и в особенности поджелудочной железы лучше либо полностью воздержаться от употребления жареной капусты в пищу, либо использовать лекарства, стимулирующие работу поджелудочной железы, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

В то же время в жареной капусте содержится витамин U, благотворно влияющий на состояние ЖКТ, и большое количество клетчатки, которая нормализует работу кишечника.



Польза и вред капустного сока Капустный сок богат всеми полезными веществами и витаминами, которые есть и в самой капусте. Один стакан сока в сутки поможет в профилактике заболеваний ЖКТ. Но вся польза такого сока сводится к нулю, если у вас повышена кислотность или обострилась язва желудка. В таких случаях от капустного сока вообще лучше отказаться. После полостной операции пить капустный сок тоже не стоит.

Чем может быть вредна капуста Несмотря на все свои полезные свойства, есть у капусты и противопоказания. Например, ее не рекомендуют людям с аллергией и индивидуальной непереносимостью. С заболеваниями ЖКТ (в том числе при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, колите, холецистите) капусту тоже лучше обходить стороной — она содержит грубые пищевые волокна. В этом случае вообще лучше всего составлять диету вместе с врачом. Повышенная кислотность желудочного сока, инфаркт миокарда, энтерит, колит, диабет, заболевания почек и мочевыводящих путей, понос — всё это тоже исключает капусту из вашего меню.



— Капуста может блокировать усвоение йода, поэтому она не рекомендована пациентам с недостатком гормонов щитовидной железы, выраженным или даже субклиническим гипотиреозом без ярко выраженных клинических проявлений, — говорит Ирина Торопыгина. — Потому что он может перейти в более активную форму.

Не стоит увлекаться капустой и кормящим женщинам — из-за нее у младенцев могут возникнуть колики. По той же причине не советуют прикармливать капустой детей младше 12 месяцев.

