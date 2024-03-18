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    В Петербурге с 1 апреля начнут тестировать кикшеринг, который не поедет с двумя ездоками

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    14 комментариев

    С 1 апреля кикшеринговая компания Whoosh начнет тестирование системы, которая распознает количество пользователей электросамоката и не дает ездить вдвоем и втроем на одном устройстве. Об этом, по информации «Фонтанки», сообщили 18 марта на межведомственном совещании, посвященном началу сезона самокатов.

    Случаи, когда пользователи катаются вдвоем, а то и втроем, — одна из известных проблем в этой сфере. Разработанная компанией Whoosh система будет определять, сколько пользователей стоят на одном электросамокате. И в случае, если их число больше одного, самокат просто не сдвинется с места.

    Первые кикшеринговые электросамокаты петербуржцы заметили на улицах города 18 марта, устройства уже доступны для аренды.

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    Электросамокаты
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    Комментарии 14

    Гость18 Мар 2024 в 16:04
    Шеринги давно пора ликвидировать. Хочешь кататься на самокате, покупай его в собственность. Если так сделать, количество самокатчиков сразу уменьшится настолько, что им можно будет пренебречь. И особых неудобств от них уже не будет.
    +2−0
    28027473818 Мар 2024 в 15:58
    конечно, властям-то по фиг, что на тротуарах происходит летом-они же на своих двоих не передвигаются. спасу нет от самокатчиков, велосипедистов, скет-бордов и роликов. пешеходам где ходить???????????
    +2−0
    Гость18 Мар 2024 в 15:56
    Сделайте лучше как в Париже
    +2−0
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