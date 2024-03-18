В Петербурге с 1 апреля начнут тестировать кикшеринг, который не поедет с двумя ездоками

С 1 апреля кикшеринговая компания Whoosh начнет тестирование системы, которая распознает количество пользователей электросамоката и не дает ездить вдвоем и втроем на одном устройстве. Об этом, по информации «Фонтанки», сообщили 18 марта на межведомственном совещании, посвященном началу сезона самокатов.



Случаи, когда пользователи катаются вдвоем, а то и втроем, — одна из известных проблем в этой сфере. Разработанная компанией Whoosh система будет определять, сколько пользователей стоят на одном электросамокате. И в случае, если их число больше одного, самокат просто не сдвинется с места.

