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    Перезимовали. В Петербурге заметили первые электросамокаты

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    28 комментариев

    Петербуржцы заметили первые в этом году кикшеринговые электросамокаты на улицах города. Они уже доступны для аренды, узнала «Фонтанка».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фотографией парочки желтых электросамокатов в центре Петербурга с «Фонтанкой» утром 18 марта поделился читатель. «Появились первые подснежники», — подписал он.

    В пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh «Фонтанке» сообщили, что открыли сезон в Петербурге. В тестовом режиме выставили 4000 самокатов.

    «Порядка 40% жителей города использовали услуги кикшеринга Whoosh в прошлом году, в этом году спрос по прогнозам компании продолжит расти. Для удовлетворения потребностей жителей и гостей Санкт-Петербурга компания увеличит парк, территорию для поездок, продолжит внедрять передовые технологии и образовательные инициативы для сведения к нулю поездок с нарушением ПДД», — отметили в компании.

    Там уточнили, что в текущем сезоне планируют вывести на улицы города до 20 тысяч средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты обновленной версии, и 1,5 тысячи электровелосипедов. Около 5 тысяч электросамокатов будут работать в Ленобласти. Кроме того, вместе с комитетом по транспорту компания планирует протестировать в Петербурге новые технологии.

    «Для обеспечения контроля соблюдения правил планируется внедрять новые разработки. Например, авторизация с помощью банковских ID для контроля возраста пользователей самокатов Whoosh. Также развитие получит технология компании по детектированию поездок вдвоем», — рассказали в Whoosh.

    В других сервисах кикшеринга самокаты пока недоступны.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 28

    Гость18 Мар 2024 в 11:46
    Пора на тротуарах делать " змейки " из блоков для сохранения пешего населения .
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 11:40
    Хочу как в Париже...
    +0−0
    Су Люк Ын18 Мар 2024 в 11:18
    добрая Новость для всех Нас!
    +1−0
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