Актер из «Слова пацана» заявил о краже «Айфона» в Петербурге

Петербургский актер Александр Манько пострадал от рук карманников в Петербурге. Среди белого дня у него стащили смартфон. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.



31-летний мужчина обратился в полицию около двух часов ночи. Он попросил привлечь к ответственности неизвестного, похитившего у него iPhone 11. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, Манько указал, что для него это значительная потеря.



Александр Манько служит в Петербургском городском театре. Телезрителям он может быть известен по эпизодическим ролям в кино. В основном актер играет полицейских и журналистов. В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он выступил в роли участкового.

