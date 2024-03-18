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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Актер из «Слова пацана» заявил о краже «Айфона» в Петербурге

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    27 комментариев

    Петербургский актер Александр Манько пострадал от рук карманников в Петербурге. Среди белого дня у него стащили смартфон. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

    31-летний мужчина обратился в полицию около двух часов ночи. Он попросил привлечь к ответственности неизвестного, похитившего у него iPhone 11. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, Манько указал, что для него это значительная потеря.

    Александр Манько служит в Петербургском городском театре. Телезрителям он может быть известен по эпизодическим ролям в кино. В основном актер играет полицейских и журналистов. В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он выступил в роли участкового.

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    Комментарии 27

    Гость18 Мар 2024 в 13:48
    хлопчик чего-то укушался или укурился, а в два часа ночи оклемался ни телефона ни бабла и сам не понятно где и с кем.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:45
    кто бы сомневался-толстосумы власть просто так не отдадут и Путин им подмога.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:26
    Давно кнут не ходил по спине мужика. Так нельзя в России.
    +0−0
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