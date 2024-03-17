В Петербурге закрылись все избирательные участки

17 марта в 20:00 завершили работу все избирательные участки Петербурга. Это был последний день трехдневного голосования на выборах президента России. Члены комиссий начинают подсчет голосов.
«Фонтанка.ру»
По последним данным на 18:00, явка на выборах президента РФ составила 69,87% — это
В выборах участвовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
О том, как прошел последний день выборов президента РФ, читайте в подробном материале «Фонтанки».