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    Выборы президента

    В Петербурге закрылись все избирательные участки

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    83 комментария

    17 марта в 20:00 завершили работу все избирательные участки Петербурга. Это был последний день трехдневного голосования на выборах президента России. Члены комиссий начинают подсчет голосов.

    «Фонтанка.ру»

    По последним данным на 18:00, явка на выборах президента РФ составила 69,87% — это 2 663 747 избирателей. Такие цифры озвучивал представитель петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

    В выборах участвовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

    О том, как прошел последний день выборов президента РФ, читайте в подробном материале «Фонтанки».

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    Комментарии 83

    Гость17 Мар 2024 в 21:20
    кстати, баидена выбрали по почте и все молчали.
    А если у нас выборы проходили через почтовые отправления?!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:20
    В суровой и неравной борьбе Путин все-таки выиграл гонку у матёрых противников! Ура!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:19
    Не удивлюсь, если у Памфиловой случится какой-нибудь тяжелый недуг в ближайшие пару месяцев.
    +0−0
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